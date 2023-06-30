Хитрый способ: как тушить мясо, чтобы можно было есть губами

Это совсем несложно, но надо знать некоторые нюансы

Тушение – популярный способ приготовления продуктов. Мы рассказывали, как готовить вкусную тушеную капусту. Но лучше с этими процессами взаимодействует мясо. Однако далеко не каждый кулинар может похвастать тем, что способна приготовить нежное мясо таким способом.

Для приготовления нежного и мягкого мяса нужно знать некоторые уловки. Рассказываем о них вместе с ProstoWay.

Следует помнить, что не все виды мяса подойдут для такого приготовления. Нужно выбирать менее жирное мясо.

Кулинары не рекомендуют отправлять на тушение мясо без маринада. Где-то за час до начала приготовления лучше бросить его в маринаде. Прекрасно подойдет рассол, где есть какие-то кислые продукты.

Перед началом тушения следует нарезать мясо – кубиками или другими кусочками, но обязательно поперек волокон. После этого продукт обжариваем и только потом – тушим. Обжарка сделает кусочки более сочными и нежными.

Главной проблемой при приготовлении является необходимое количество жидкости. Не надо бояться переборщить с водой – избыток бульона испарится сам. Также мы рассказывали, что добавить в фарш в пельмени, чтобы мясо осталось сочным.