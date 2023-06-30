Замочите вещи в молоке: результат вас поразит

Удивительные лайфхаки с молоком для уборки и стирки

Молоко, помимо того, что оно является источником основных питательных веществ для организма, также может стать мощным союзником в домашних делах. Использование его для уборки и стирки может дать удивительные результаты.

Как использовать молоко для уборки

Процедура довольно проста. Просто нужно смочить тряпку молоком и протереть поверхность, которая нуждается в очистке. Затем вытереть насухо мягкой тканью.

Как пишет Information, такой способ особенно эффективен на деревянной, пластиковой и металлической мебели. Молоко возвращает ей утраченный блеск.

Как использовать молоко против пятен

Если вы испачкали любимую вещь кофе, замочите ее в молоке на ночь. Пятно исчезнет, ​​как по волшебству. Этот прием более эффективен на светлых тканях.

Молоко также поможет удалить пятна от ручки. Просто погрузите испачканный участок в горячее молоко и оставьте на несколько часов. Затем постирайте вещи, как обычно, и вы увидите, что пятно исчезло.

Если ваша одежда потеряла свою первоначальную белизну из-за использования дезодорантов или с течением времени, замочите ее в емкости с молоком на час, а затем постирайте в обычном режиме. Они восстановят белизну!

Если на нижней части шторы для душа появились неприглядные пятна, замочите ее в миске с молоком на ночь и промойте на следующий день. Все пятна исчезнут.

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