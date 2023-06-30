Про плесень и запах сырости забудете надолго: какое средство для этого использовать

Неприятный запах не будет докучать благодаря этому методу

Из-за избыточной влаги в доме может образоваться плесень. Там, где появляется плесень, возникает стойкий неприятный затхлый запах. Существует множество различных способов избавиться от этого неприятного явления.

Один из них не только выведет плесень, но и последствия ее появление — запах сырости. Достаточно будет обработать проблемные места одним средством.

Удалить темные пятна плесени и избавиться от вони поможет любой отбеливатель с содержанием хлора. Разведите его с водой в пропорции 1 к 10 и протрите получившейся смесью проблемные поверхности. Обработанные участки нужно обязательно промыть водой и вытереть насухо.

Сразу же стоит отметить, что это средство не является панацеей и не гарантирует, что в помещении снова не появится плесень. Грибок не будет появляться, если наладить вентиляцию и снизить уровень влажности в доме.

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