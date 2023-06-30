Как вкусно пахнуть даже в жару: лайфхаки, которые продлят стойкость духов

Действенные советы от производителей парфюмов, продлевающий стойкость любого аромата на целый день

В любой момент своей жизни девушки, да и мужчины, предпочитают приятно пахнуть. Но порой аромат духов быстро выветривается, особенно в жаркую летнюю погоду.

На портале Boujee специалисты бьюти сферы дали несколько дельных советов, которые помогут продлить стойкость парфюма летом. Следуйте этим простым правилам и будете великолепно пахнуть весь день.

Храните в холодильнике

Такой способ хранения отлично сохранит аромат. А если в вашем парфюме есть свежие нотки, такие как лимон, мята и бергамот, то холод только поможет им лучше раскрыться. Если у вас нет возможности положить духи в холодильник, то храните их хотя бы в дали от солнечных лучей в сухом месте. К примеру, в прохладной комнате или шкафу.

Используйте вазелин

Чтобы продлить стойкость аромата, нанесите на кожу немного вазелина, а только потом распылите духи. Его консистенция зафиксирует аромат на вашей коже, особенно если нанести на пульсирующие точки.

Распылите на волосы

Волосы способны впитывать запахи. Поэтому, даже если из-за жаркой погоды аромат с тела быстро выветрится, то в волосах будет держаться долгое время. Но чтобы не испортить волосы, избегайте прямого нанесения духов, так как спирт для них вреден. Лучше сбрызнуть расческу, которой затем провести по волосам.

Распылите больше, чем на одну область

Когда вы распыляете парфюм только на шею и запястья, вы несправедливо забываете про другие области, которые могут удерживать аромат в течение дня. Попробуйте опрыскивать другие части тела, такие как пупок, заднюю часть коленей и локти, так как эти области, как правило, получают меньше солнечного света и меньше потеют. Жара может привести к тому, что духи испарятся быстрее, чем при нанесении в прохладные дни, поэтому попробуйте поэкспериментировать с нанесением их на разные участки кожи, которые не подвергаются воздействию солнечного света.

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