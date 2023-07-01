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Мало кто знает этот способ: как сохранить сочный зеленый лук на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Есть правильная последовательность действий
Есть правильная последовательность действий. Фото konkurent.ua

Рассказываем об алгоритме замораживания

Зеленый лук зимой, если вы его сохранили – неотъемлемый атрибут всех блюд, от подливок до ароматного супа. Но не просто заморозить, а еще сохранить ее вкусной и сочной — целое искусство.

Если просто заморозить порезанный лук в пакете, мы получим плотную корку льда и сплошной брикет водянистой зелени. Есть способ хранения зеленого лука, благодаря которому он будет сохранять вкус даже в морозильной камере.

Эффективное хранение

Тщательно промываем зелень. Выкладываем на чистое полотенце или бумажные салфетки – лук должен полностью высохнуть, до последней капли воды.

Когда влага исчезнет, можно нарезать лук. Важный момент – снова перекладываем уже порезанную зелень на полотенца – она должна отдать лишний сок. Для замораживания берем чистую и сухую пластиковую бутылку.

Пересыпаем в нее лук. Можно воспользоваться воронкой. Сверху оставляем 5 см свободного места. Пробку закручиваем и отправляем всю конструкцию в морозильник.

Сохраненный таким образом лук будет зеленым, ароматным и рассыпчатым до конца зимы. Также мы рассказывали, как хранить зелень в холодильнике.

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#Лук #Зелень #Хранение #Лайфхак #Морозильная камера