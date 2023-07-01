Не только в еду: удивительные способы использования лука в быту

Лук можно использовать не только в кулинарии, но и в быту

Лук — это не только один из ключевых ингредиентов многих блюд. Но мало кому известно, что он может быть полезен во многих бытовых ситуациях.

От борьбы с неприятными запахами до устранения некоторых проблем, лук может стать вашим надежным помощником. Вместе с "Главредом" расскажем, где его можно использовать.

Как можно использовать лук в быту

Лук обладает сильным запахом — это можно использовать для борьбы с другими неприятными запахами в доме. Расположите порезанный лук в комнате, чтобы устранить запах краски или свежей краски. Также можно использовать лук для удаления запаха чеснока с рук — для этого просто натрите луком руки и смойте водой.

Антимикробные свойства лука могут помочь в уходе за растениями. Поставьте порезанный лук рядом с растением, чтобы предотвратить появление вредителей или плесени. Также можно приготовить настой из лука и использовать его в качестве натурального удобрения для растений.

Лук можно использовать для удаления пятен и накипи с посуды и столовых приборов. Просто натрите порезанный луком сковороду или столовые приборы, затем промойте их водой. Луковый сок поможет убрать упорные загрязнения и вернуть посуду и столовые приборы в блестящее состояние.

Антибактериальные и противовоспалительные свойства лука могут быть полезны при простуде. Приготовьте луковый сироп, смешав натертый лук с медом и оставив на несколько часов. Принимайте по 1-2 чайные ложки сиропа для облегчения симптомов простуды.

Луковый запах может служить отличным отпугивателем для насекомых. Распределите порезанный лук вокруг дома или на пикнике, чтобы отпугнуть мух, комаров и других назойливых насекомых.

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