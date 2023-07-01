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Колоссальная экономия времени: можно ли жарить консервированные грибы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вы могли не знать, но грибочки можно пожарить
Вы могли не знать, но грибочки можно пожарить. Фото shutterstock.com

Многие кулинары об этом даже не догадываются

Мы рассказывали, нужно ли чистить грибы. Консервированные шампиньоны хороши тем, что их не нужно размораживать перед приготовлением, мыть и нарезать. Экономия времени на кухне просто колоссальна.

Обычно их используют исключительно как холодную закуску. Но немногие знают, что их можно жарить. Ukr.Media рассказывает, что они получаются такие же вкусные и ароматные.

Как готовить консервированные шампиньоны.

Консервированные грибы можно не только жарить, но и подвергать любой термической обработке. все полезные вещества в грибах сохранены, готовятся они легко и быстро, без особой подготовки. Лучше всего использовать их для приготовления начинок, различных заправок и зажарок к салатам и супам или в качестве гарнира.

Как жарить грибы

Грибы обычно отбрасывают на дуршлаг или сито, чтобы стекли остатки жидкости. Это единственное условие, которое следует придерживаться, чтобы пожарить консервированные грибы.

Жарятся шампиньоны от 3 до 10 минут. Продолжительность зависит от рецепта и технологии. Также следует учесть, что если грибы маринованные, то в них уже может присутствовать уксус или другие консерванты. Такие шампиньоны нужно жарить с луком или сметаной – они нейтрализуют кислый привкус маринада. Также мы рассказывали, как лишить баклажаны горечи.

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#Грибы #Лайфхак #Шампиньоны