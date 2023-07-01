Колоссальная экономия времени: можно ли жарить консервированные грибы

Многие кулинары об этом даже не догадываются

Мы рассказывали, нужно ли чистить грибы. Консервированные шампиньоны хороши тем, что их не нужно размораживать перед приготовлением, мыть и нарезать. Экономия времени на кухне просто колоссальна.

Обычно их используют исключительно как холодную закуску. Но немногие знают, что их можно жарить. Ukr.Media рассказывает, что они получаются такие же вкусные и ароматные.

Как готовить консервированные шампиньоны.

Консервированные грибы можно не только жарить, но и подвергать любой термической обработке. все полезные вещества в грибах сохранены, готовятся они легко и быстро, без особой подготовки. Лучше всего использовать их для приготовления начинок, различных заправок и зажарок к салатам и супам или в качестве гарнира.

Как жарить грибы

Грибы обычно отбрасывают на дуршлаг или сито, чтобы стекли остатки жидкости. Это единственное условие, которое следует придерживаться, чтобы пожарить консервированные грибы.

Жарятся шампиньоны от 3 до 10 минут. Продолжительность зависит от рецепта и технологии. Также следует учесть, что если грибы маринованные, то в них уже может присутствовать уксус или другие консерванты. Такие шампиньоны нужно жарить с луком или сметаной – они нейтрализуют кислый привкус маринада. Также мы рассказывали, как лишить баклажаны горечи.