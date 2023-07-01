Что нужно нанести на пригоревшую посуду, чтобы грязь исчезла за 10 минут: лайфхак

Этот метод работает безотказно

Вероятно, каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда еда пригорела в кастрюле или сковороде. Мы могли на короткое время отвлечься, и только по запаху, который распространяется по всей кухне и другим комнатам, мы осознаем возникшую проблему.

Этот рецепт проверен временем и гарантированно эффективен. Всего за 5-10 минут вы сможете быстро очистить кастрюли, сковородки, чайник и всю посуду от загрязнений, пишет cpykami.

Чем очистить посуду от нагара и жира

Вам понадобятся 3 столовые ложки пищевой соды, 3 столовые ложки аптечной перекиси водорода 3% и 1 столовая ложка любого жидкого средства для мытья посуды. Смешайте все ингредиенты до получения однородной пасты. Затем возьмите посуду и налейте в нее воду, доведите до кипения, и снимите с огня. На горячую посуду нанесите средство с помощью губки, равномерно распределите его по поверхности и оставьте на 5 минут. Если необходимо почистить и внутреннюю поверхность, слейте воду и распределите средство по всему внутреннему пространству. По прошествии 5-10 минут вымойте посуду губкой — вы увидите, что грязь сходит легко и быстро, и ваша посуда снова блестит, как новая!

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего опытные хозяйки варят ложки и вилки из нержавеющей стали. Этот лайфхак помогает избавиться от главной проблемы нержавейки.