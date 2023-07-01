Из чего приготовить отбеливатель, не хуже магазинного: всего три ингредиента

Больше никаких агрессивных химикатов и сильных запахов

Существует немало фактов о вреде хлорных отбеливателей. Рассказываем о том, как приготовить безопасную домашнюю альтернативу, но без агрессивных химикатов или сильных запахов.

Сочетание наиболее эффективных альтернатив хлорному отбеливателю — это комбинация перекиси водорода и уксусной кислоты. Однако эти два компонента лучше не смешивать в одном контейнере, так как при их соединении образуется надуксусная кислота, которая является мощным окислителем. Об этом пишет ukr.media.

Она широко применяется для дезинфекции на профессиональном уровне, особенно в пищевой промышленности, где она считается экологически безопасной, так как разлагается на воду, кислород и уксусную кислоту.

Рецепт приготовления домашнего отбеливателя

Ингредиенты:

12 стаканов воды

1/4 стакана лимонного сока

1 стакан перекиси водорода

Смешайте компоненты и добавляйте по 2 стакана во время стирки. Также, возможно использовать смесь в пульверизаторе в качестве универсального моющего средства.

Кроме того, существует еще один альтернативный способ отбеливания, полностью безопасный и натуральный – это использование солнечного света. Ультрафиолетовое излучение солнца является природным дезинфицирующим средством. Для отбеливания и дезинфекции белья, просто слегка увлажните его лимонным соком из пульверизатора и выставьте на солнце.

Стоит предупредить, что использование уксусной кислоты в бытовых условиях может быть опасным, так как она сильно раздражает кожу, глаза и органы дыхания.

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