Как правильно стирать купальник, чтобы не испортить его: что нужно знать

Эти советы помогут сохранить купальники в лучшем виде на протяжении всего лета

Купальники, как и другая одежда, подвержены появлению пятен. Но из-за особенной ткани и резинки они нуждаются в особенном уходе. Знание, как правильно стирать купальник и ухаживать за ним, продлит срок его службы и сэкономит деньги.

Лучшее, что вы можете сделать для долговечности и привлекательного внешнего вида купальника, — это прополоскать его после использования. Самый простой способ сделать это — взять его с собой в душ после купания в море или бассейне.

Как стирать купальник вручную

Купальники лучше стирать вручную, а не в стиральной машине. Это не потребует много сил.

Разбавьте рекомендуемое количество порошка или геля для стирки в достаточно прохладной воде.

Погрузите купальник в раствор и оставьте на 10 минут.

Слейте мыльную воду, а затем несколько раз прополощите купальник в чистой воде. После полоскания выдавите ткань с ткани. Не скручивайте купальник, чтобы не растянуть и не деформировать его.

Высушите купальник.

Как стирать купальник в машинке

В то время как ручная стирка для купальника идеальна, машинная стирка тоже вполне приемлема.

Стирайте купальники в защитном сетчатом мешке для стирки, который предохранит их от запутывания и растяжения.

Стирайте купальники вместе с другими легкими или деликатными предметами одежды и избегайте тяжелых или громоздких вещей, таких как полотенца, джинсы, толстовки и т. д.

Купальники следует стирать в холодной воде, используя самый щадящий режим, доступный в вашей машине.

Используйте мягкое средство для стирки деликатных тканей.

Не используйте отбеливатель при стирке купальника.

Как правильно сушить купальник

В идеале купальник нужно сушить на воздухе. Положите изделие горизонтально на сушилку или на чистое сухое полотенце. Не развешивайте купальник, чтобы он не растянулся.

Как предотвратить пожелтение белого купальника

Воздействие солнца, хлора, солнцезащитного крема и т. д. может привести к тому, белый или светлый купальник начнет приобретать желтый оттенок.

Растворите полстакана пищевой соды в 4 литрах холодной воды, затем оставьте купальник замачиваться в этом растворе на 1-2 часа. Хорошо прополощите и высушите его на воздухе.

Удаление пятен от солнцезащитного крема

Если пятно от солнцезащитного цвета имеет оранжевый цвет, с ним нужно бороться так же, как и с пятнами ржавчины.

Промойте испачканный участок одежды, держа ткань под прохладной проточной водой. Работайте быстро, подвергая пятно воздействию воды только на то время, которое требуется для намокания этого участка.

Положите купальник на поверхность, где он может спокойно лежать всю ночь. Если плоская поверхность выполнена из металла, дерева или другого материала, который не должен намокать, поместите сложенное полотенце между одеждой и плоской поверхностью.

Выдавите лимонный сок прямо на пятно, чтобы оно хорошо пропиталось, затем поверх лимонного сока насыпьте горсть соли.

Оставьте лимонный сок и соль на ночь, чтобы они проникли в пятно и разрушили его. Утром высыпьте соль в раковину или мусорное ведро и постирайте купальник как обычно.

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