Решаем проблему за 10 минут: избавить серебро от черноты помогут два простых средства

Причиной потемнения может стать неправильное хранение и уход

Несмотря на то, что серебро стоит значительно дешевле, чем золото, оно все равно пользуется большим спросом. Однако украшения и столовые приборы, выполненные из этого метала, со временем могут потемнеть, а это совершенно портит внешний вид изделия.

Но не спешите расстраиваться, поскольку есть несколько лайфхаков, с помощью которых можно быстро и эффективно избавить серебро от черноты. Для этого не потребуются дорогостоящие средства. Детальнее об этом читайте в материале Houzz.

Как почистить серебро дома

Нашатырный спирт

С помощью этого мягкого жидкого средства очистить серебренное изделие от потемнения можно всего на 10 минут. Просто замочите серебро в 10-процентном растворе нашатырного спирта, добавив несколько капель моющего средства. Но перед тем, как выполнить процедуру откройте окно или балкон, чтобы не вдыхать пары аммиака.

Лимонная кислота

Возьмите 100 г лимонной кислоты, разведите в 0,5 л воды, смочите полученным раствором ватный тампон и протрите серебренные украшения. С помощью средства вы избавитесь от черноты и окислы. Если нужно, то на минуту окуните изделие в раствор. Но после очистки, чтобы остановить реакцию, протрите серебро раствором воды и соды.

"Телеграф" писал ранее, как придать блеска серебренным изделиям. Потребуется всего одно домашнее средство.