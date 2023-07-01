Лайфхаки с френч-прессом, о которых почти никто не знает: как с умом использовать это устройство

Эти хитрости упростят жизнь

Френч-пресс представляет собой кувшин из стекла или металла с очень тонким сетчатым фильтром, который активируется поршнем. Традиционно его используют для заваривания кофе или чая. Но френч-прессу нашли и неожиданное применение.

"Телеграф" расскажет, как можно использовать френч-пресс не по назначению.

Приготовление сока без мякоти

Чтобы насладиться свежеприготовленным соком без мякоти и косточек не обязательно цедить напиток. Достаточно измельчить фрукты или ягоды в блендере, вылить сок во френч-пресс, опустить ситечко и вы получите чистый сок.

Промывание крупы

Рис и другие крупы нужно обязательно замачивать и промывать перед приготовлением. Насыпьте крупу в стакан френч-пресса и налейте воду. Опустите поршень, при желании повторите этот шаг еще раз. Слейте грязную воду. Процедуру повторяйте до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Крупа будет промыта, а благодаря ситу ни одно зернышко не попадет в раковину.

Взбивание молока для кофе

Теплое взбитое молоко легко приготовить во френч-прессе. Наполните стакан теплым молоком и активно поработайте поршнем, двигая его вверх и вниз. Взбивайте молоко 30-40 секунд, или пока оно не вспенится. Если на пенке образуются большие пузыри, повращайте стакан и аккуратно постучите им по столу. Вылейте молоко в чашку с кофе.

Приготовление растительного молока

С помощью френч-пресса можно приготовить напитки из злаков и орехов. Замочите орехи на 8 часов. Воду слейте. Орехи переложите в чашу блендера и добавьте опять 600-800 мл питьевой воды. Взбейте до однородности. Перелейте жидкость во френч-пресс, опустите поршень и перелейте в чистую посуду растительное молоко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на самом деле нужен выдвижной ящик под духовкой.