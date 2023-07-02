Осторожно, опасно: какие продукты нельзя греть в микроволновке

Делайте так — и с вашей микроволновой печью будет все нормально

Микроволновая печь — наш друг на кухне. Она не только разогревает еду, но и быстро ее готовит.

Однако есть несколько продуктов, которым не место в микроволновке. Вместе с Shuba расскажем о 5 продуктах, которые могут мгновенно испортить этот прибор

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Не стоит помещать в микроволновку сваренные вкрутую или сырые яйца со скорлупой. Они могут мгновенно взорваться и создать огромный беспорядок, а в некоторых случаях и повредить прибор. Разогревать яйца в микроволновке можно только без скорлупы.

Разогрев томатного соуса в микроволновке часто может привести к "пищевому" взрыву. Продукт может пролиться и в результате это может привести к поражению электрическим током. Все дело в том, что нагревание томатного сока требует высокой температуры и в печи успевает накопиться много пара.

Многие люди нагревают воду в микроволновке в связи с тем, что это происходит быстрее, чем в электрическом чайнике или на плите. Но иногда такое действие может быть опасным: при нагревании воды образуются пузырьки, поэтому вода может легко разлиться. Поэтому если нужно быстро нагреть воду, не держите ее в микроволновке долго.

Перец чили богат соединением под названием капсаицин, которое придает ему острый вкус. Разогрев чили в микроволновой печи может привести к образованию избытка пара и испарению в закрытом пространстве. Когда дверца прибора откроется, капсаицин мгновенно "поразит" ваш нос, глаза и дыхательную систему.

Если вы разогреваете в микроволновке десерт, в составе которого есть свежий виноград, это тоже может быть небезопасно. Микроволновка превратит виноград в "расплавленную плазму". Он может взорваться внутри прибора.

Зато в микроволновке можно приготовить много вкусных блюд. Куриные маффины в микроволновой печи — удовольствие без особых хлопот.