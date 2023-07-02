Чтобы закрутки стояли вечно: как выбирать и стерилизовать крышки

Правила качественной консервации

Мало закрыть невероятное клубничное варенье — нужно, чтобы оно еще и достояло до зимы. А для этого нужно обратить внимание на тару, в том числе и на крышки, от качества которых зависит срок хранения.

Среди видов крышек легко потеряться, особенно кулинару-любителю. Какие крышки бывают и как правильно их выбрать, рассказываем вместе со Styler.

Металлические

Универсальные крышки. Можно закрывать что угодно: и сладкую, и соленую консервацию. Это классический и проверенный годами вариант.

Крышки твист-офф (с закруткой)

К основным преимуществам таких крышек относится то, что для них не требуется ключ для консервации. В идеале такие крышки одноразовые, но можно использовать их и повторно, если состояние резьбы и покрытия после эксплуатации осталось удовлетворительным.

Можно проверить пригодность крышки для повторного использования. Следует налить воду в банку, закрыть плотно крышку и перевернуть вверх дном. После этого поставить на бумагу, чтобы увидеть протекающий или нет.

Термокрышки

Это не простая капроновая крышка, а специальная крышка для консервации. Не требуется никаких приспособлений для консервирования. Такие крышки одноразовые. Чтобы закрыть банку, нужно погрузить крышку на 15 секунд в горячую воду, а затем быстро натянуть на банку. Такие крышки подходят преимущественно для консервации варенья, компота. Если после полного остывания в центре крышки образовалось небольшое углубление, значит, крышка надета правильно и создает вакуум в банке.

Вакуумные крышки

С помощью таких крышек создается вакуум в банке, а значит микробы не будут размножаться на продуктах. Они немного дороже, однако их можно многократно использовать. Такие крышки вместе с клапаном и прокладкой стерилизуют обычным способом в кипящей воде. Также мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки.