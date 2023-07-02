Как приготовить чистящее средство всего из двух продуктов: выйдет в разы дешевле

Ни в коем случае не выбрасывайте лимонные корки

Это домашнее чистящее средство поможет вам освежить и очистить всё ваше жилище. Оно вернёт сияние и чистоту вашим сантехническим приборам, таким как смесители, раковина, ванна и даже унитаз, позволяет избавиться от налёта, образовавшегося из-за жёсткой воды.

Сочетая такие бюджетные ингредиенты, как лимонные корки и уксус, вы создадите весьма бюджетную и универсальную смесь для уборки всего, что есть в доме. Об этом пишет cpykami.

Как приготовить чистящее средство для дома

Используйте крупные нарезанные кусочки лимонной корки. Заполните стеклянную банку объемом 0,5 литра или более (в зависимости от количества лимонов) этими кусочками и залейте их полностью 9% уксусом. Плотно закройте крышкой и держите в темном месте на протяжении 2 недель. После этого процедите готовый лимонный уксус.

Просто нанесите немного этого лимонного уксуса на поверхности сантехники, оставьте на 10 минут, а затем промойте чистой водой. Кроме того, лимонный уксус можно использовать для удаления неприятных запахов и остатков пищи из духовки, плиты и микроволновки.

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