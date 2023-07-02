Каким самодельным раствором очистить полы на кухне от жира: простейший лайфхак

Вместо дорогих средств бытовой химии лучше использовать натуральный очиститель для пола

На кухне часто образуются стойкие загрязнения на разных поверхностях из-за липкого жира. Страдает от налета, который не смывается просто водой, и пол. Однако не спешите тратить деньги на магазинную химию.

Чтобы очистить полы в кухне от жира, следует добавить в воду один доступный ингредиент. О простейшем лайфхаке пишет издание Express.

Как очистить пол в кухне от жира? Перед мыть того же ламината рекомендуется удалить поверхностный слой грязи и мусора, а уже затем браться за швабру. Жир на полу эффективно отмоет самодельный раствор из воды и лимона. Такое средство – идеальное решение для чистки ламината. Что касается швабры, то она должна быть из микрофибры, это поможет вытереть пол до блеска и не оставить разводов.

Лимон не случайно используется в составе самодельного средства для мытья полов. Этот цитрус обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, что делает его отличным натуральным чистящим средством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить своими руками чистящее средство всего из двух продуктов. Натуральная альтернатива работает в разы лучше, чем бытовая химия из магазина.