Хитрость с лавровым листом приятно поразит: просто добавьте его в ведро

Дом наполнится приятным ароматом

Лавровый лист активно используют для придания специфического аромата и вкуса блюдам. Но эта специя может изменить и повседневную уборку. К примеру, если добавить лавровый лист в ведро для мытья полов.

Лавровый лист веками использовался как союзник в гастрономии и как натуральное лекарство. Но его преимущества этим не ограничиваются. Оказывается, лавр также действует как репеллент от тараканов и других насекомых, а также обладает способностью устранять неприятные запахи на одежде.

Кроме того, лавровый лист может быть полезен в ванной и во время уборки дома. Благодаря использованию этой специи дом наполняется ни с чем не сравнимым ароматом.

Чтобы максимально использовать очищающие и ароматические свойства лавра, нарежьте листья, залейте теплой водой и дайте настояться несколько часов. Затем процедите настой и вылейте смесь в ведро для мытья полов. В результате получится ароматный раствор, который наполнит дом приятным ароматом.

Если захотите продезинфицировать ванную комнату или кухню, вы можете добавить в раствор с лавровым листом немного белого уксуса или пищевой соды с несколькими каплями лимона. Эти ингредиенты еще больше усилят очищающие свойства лавра и будут действовать как средство от насекомых.

Помимо того, что это простое и дешевое средство, вы сможете насладиться приятным ароматом, пока избавляетесь от загрязнений в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать ароматизатор своими руками.