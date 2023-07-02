Засыпаем без проблем: три простых совета для тех, кто страдает от бессоницы

Простые советы, которые помогут быстрее уснуть

Сон критически необходим каждому человеку, чтобы восстановить силы и избежать проблем со здоровьем. Однако из-за напряженного ритма современной жизни, постоянного стресса и даже летней жары, уснуть бывает непросто.

Впрочем, как информирует UaPortal, есть несколько простых советов, которые помогут быстрее уснуть и тем самым поднять самочувствие.

Режим дня

Соблюдения режима дня поможет легче уснуть. В частности, если у вас настроены внутренние часы, то уснуть и проснуться без будильника будет значительно проще.

Чтобы его настроить вечером можно попытаться расслабиться, а помогут в этом книги, теплая ванна или медитация.

Если же вам тяжело уснуть, то можно попробовать медленно вдохнуть через нос, задержать дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдохнуть. Это поможет расслабить тело и успокоить мысли.

Создание подходящих условий

Обустройте спальню для сна — используйте затемненные шторы или маску для глаз, чтобы избежать ненужного света. Также можно использовать ушные затычки или белый шум, если вы реагируете на любой шорох.

Хорошей идеей также будет приобрести хороший матрас и подходящую персонально для вас подушку.

Гигиена сна

Кофеин, никотин и алкоголь вечером являются главной причиной бессоницы и фрагментарного сна. Также рекомендуется воздержаться от пользования электронными устройствами, вроде смартфонов или ноутбуков, поскольку они излучают синий цвет. Это неестественное свечение может препятствовать выработке мелатонина, который регулирует циркадный ритм всех живых организмов.

Вместо того чтобы смотреть в монитор можно почитать книгу, послушать успокаивающую музыку или сделать легкие упражнения на растяжку.

Напомним, ранее мы писали о том, что уснуть также может помочь один из популярных фруктов.