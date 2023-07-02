Чем натереть кран, чтобы весь налет сошел за ночь: фантастический трюк

Очистить кран от загрязнений можно и без дорогостоящей бытовой химии

На кранах в ванных комнатах и кухнях может скапливаться известковый налет. Для очистки смесителя необязательно использовать магазинные химические средства. Более эффективное решение – натуральная самодельная паста.

Чтобы кран очистить от налета, то замочите его в растворе из доступных ингредиентов. О действенном лайфхаке рассказало издание Express.

Как избавиться от известкового налета на кране? Приготовьте пасту из пищевой соды, столового уксуса или лимонного сока. Затем натрите этой пастой смеситель и оставьте на ночь. Самодельное средство гарантированно сработает, кран будет снова сиять от чистоты.

Пищевая сода, уксус и сок лимона – доступные продукты, которые найдутся в большинстве домов. Благодаря своим очищающим свойствам паста из этих ингредиентов отлично справляется с загрязнениями, включая известковые отложения на нержавеющей стали.

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