Устраняет запахи и впитывает влагу: какой подручный продукт пригодится в доме

Вы будете меньше тратить денег на бытовую химию, если узнаете об этих лайфхаках с древесным углем

Неприятный запах в холодильнике, сырость в ванной комнате, вонь от домашних питомцев в доме… С этими проблема может справиться один и тот же продукт, который вы вряд ли использовали в уборке (а зря) – древесный уголь.

Стоит обратить внимание на несколько способов применения древесного угля в доме. О фантастических лайфхаках рассказывает издание The Sun.

Против вони в холодильнике

Если вы заметили, что из холодильника неприятно пахнет, то проверните простой трюк. Наполните небольшую емкость древесным углем и оставьте на одной из полок. Продукт отлично впитает всю вонь.

От влаги в доме

Чаще всего влажность повышается в ванных комнатах, что чревато сыростью и даже плесенью. Вместо того, чтобы тратиться на осушитель, воспользуйтесь уловкой с древесным углем. Наполните контейнер для отходов древесным углем, проколите несколько отверстий в верхней части и поместите его во влажные места в жилище. К слову, если в вашем доме есть домашние животные, подумайте о том, чтобы положить древесный уголь в носок и повесить его там, где необходимо устранить влагу или запах.

Для сохранения цветов

Древесный уголь, как оказалось, может помочь сохранить цветы свежими. Для этого просто бросьте пару маленьких кусочков древесного угля в вазу. Материал действует как фильтр, защищающий воду от загрязнений, которые ускоряют увядание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других лайфхаках с предметами обихода, которые помогут сэкономить на уборке в доме. Своими руками вы сможете с легкостью изготовить действенное чистящее средство.