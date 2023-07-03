Так вы точно сломаете: что нельзя делать с микроволновкой

Не делайте так — и она прослужит вам долго

Микроволновая печь – один из самых распространенных кухонных приборов в мире. Быстро что-нибудь нагреть или разморозить и даже приготовить некоторые блюда в ней можно даже проще, чем на плите или в духовке. Хотя этот прибор для нас давно привычен и прост в обиходе, его легко сломать, допуская одни и те же ошибки.

Поэтому микроволновку нужно использовать, соблюдая ряд правил. Вместе с "РБК-Украина" расскажем о правилах, которых нужно придерживаться при работе с этим прибором.

Как нельзя использовать микроволновую печь

Не грейте определенные виды пищи:

яйца (в скорлупе и сваренные целиком — они при нагревании в печи взрываются;

большие куски жареного или отварного мяса - оно также может взорваться;

свекла, сельдерей и шпинат — нитраты в составе при высоких температурах превращаются в канцерогены;

замороженное мясо — оно разморозится неравномерно, что чревато появлением болезнетворных бактерий;

острый перец — жгучее вещество в составе начнет испаряться, а при открытии дверцы вы рискуете получить ожог слизистых;

кисломолочная продукция — в микроволновке она "свернется" и потеряет свою пищевую ценность.

Нельзя ставить в микроволновку некоторые виды посуды и пакеты:

металлические изделия и консервные банки — будут искры и даже может произойти возгорание;

пластиковые ланчбоксы — они расплавятся;

изделия из фольги — так же как с металлической посудой, фольга начнет искриться и может вспыхнуть;

бумажные пакеты — они могут загореться, а клей (если он есть там) — расплавиться;

хрустальная посуда — в ее составе также есть металлы, которые могут вывести из строя технику.

Для микроволновок подходит стеклянная, керамическая и силиконовая посуда. На тарелках не должно быть никакой позолоты и металлических окантовок.

Чтобы проверить, подходит ли емкость для микроволновки, налейте в нее воду и подержите минуту на полной мощности. Если в результате емкость холодная, а жидкость внутри горячая — все нормально, если наоборот — посуда не пригодна для нагрева.

Еще немного об ошибках использования микроволновки

Нельзя стерилизовать сухие банки. В этом случае печь начнет перегреваться и может выйти из строя. Чтоб простерилизовать банки, их поначалу моют и заливают в каждую приблизительно по 100 мл прохладной воды. После их необходимо пропарить в микроволновке на самой высокой мощности 10-12 минут.

Не сушите в микроволновке сухари

Микроволновка будет работать корректно, если в продуктах, которые вы хотите разогреть, есть хоть какое-то количество влаги. По этой причине орехи, сухари, сухофрукты, семена не следует сушить в печи.

Не ставьте в печь очень холодные тарелки и чашки

Холодная посуда просто расколется. Резкий перепад температуры может спровоцировать разрушение.

После использования микроволновку можно легко почистить с помощью лимона. Благодаря этому лайфхаку кухонный прибор будет сиять.