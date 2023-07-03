Всего один пакетик чая и ваша душевая будет блестеть как новая: хитрая уловка для быстрой уборки в ванной

Этот прием эффективен на любых теклянных поверхностях

Владельцам душевых кабин в своих ванных 100% знакома проблема с мыльным налетом, накипью и совсем непривлекательными разводами на стекле. К счастью, все это поправимо и при чем решается достаточно легко — даже без применения "тяжелой" химии.

Всего один продукт из вашей кухне способен избавиться от въевшейся грязи и известкового налета на стенках вашего душа, пишет портал santeplus. И этот волшебный помощник — зеленый чай. Помимо пользы для здоровья благодаря богатству антиоксидантов и хлорофилла, напиток также имеет множество многообещающих применений, как например уборка в ванной.

Трюк очень простой. Вам нужно будет заварить пакетик зеленого чая, а после дать напитку остыть, прежде чем вылить его в пульверизатор. После распылите средство в душе и круговыми движениями потрите стекло салфеткой из микрофибры, а еще лучше газетой. Для самых стойких пятен можно взять старую зубную щетку.

Отметим, что после применения зеленого чая, стекла даже не нужно ополаскивать чистой водой. Более того, ваша ванна заодно будет ароматизирована, ведь зеленый чай пахнет природой.

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