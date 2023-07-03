Одежда больше не сядет и не потеряет цвет: эксперт по стирке дала полезные советы

Основные причины, по которым одежда садится, выцветает и деформируется при стирке

Бывает так, что после стирки одежда садиться, теряет цвет или даже рвется. Всех этих проблем можно избежать, если придерживаться простых правил.

Универсальными советами, как не испортить одежду при стирке поделилась управляющая клининговой компании Келлси Запата.

Чтобы шнуры в спортивных штанах, пижаме и толстовках остались на своих местах и не выдернулись из отверстия нужно завязать их перед отправкой в стиральную машину.

Многим знакома проблема, когда черные или темно-синие вещи теряли яркость после стирки. Чтобы такого не произошло, перед стиркой выверните темную вещь наизнанку. Это позволит средству для стирки проникать внутрь одежды и в то же время защитит поверхность от выцветания.

Также ни в коем случае не стирайте темную одежду в горячей воде. Лучше отдайте предпочтение стирке в холодной или прохладной воде. Это поможет сохранить насыщенные темные цвета в лучшем виде.

Также не используйте горячую воду для стирки, если не хотите, чтобы ваши вещи сели. И для сушки выбирайте режим не с сильно высокой температурой. Возможно из-за этого цикл сушки вещей будет дольше, но зато вам не придется покупать новую одежду, так как эта вдруг стала мала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от пятен травы на одежде.