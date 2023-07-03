Течет унитаз после смыва: простое решение за две минуты

Решить протекание можно легко и быстро

Часто можно обнаружить проблему с протечкой воды из бачка унитаза, когда ситуация становится уже довольно критической. Единственный способ остановить бесконечный поток — закрыть кран перед унитазом. Однако постоянное открывание и закрывание крана не решит проблему. Кран со временем износится и начнет пропускать воду.

Если вода содержит много минеральных веществ, то со временем на поверхности унитаза образуется желтая отметина. Решить проблему с протечкой унитаза очень просто и за минуты. Об этом пишет cpykami.

Что делать

Сперва перекройте подачу воды и слейте оставшуюся в бачке. Затем откройте бачок унитаза и снимите арматуру, поворачивая её против часовой стрелки.

Проблема заключается в том, что запорная мембрана становится жёсткой, трескается и уменьшается в размерах из-за жёсткой воды, а это приводит к утечке. Просто замените старую запорную мембрану на новую, которая будет очень мягкой и податливой.

После замены мембраны верните арматуру на место, закройте бачок и верните подачу воды. Подождите, пока бачок заполнится, затем смойте и проверьте, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Ранее мы рассказывали, как убрать неприятных запах в унитазе. Туалет заблагоухает без освежителя.