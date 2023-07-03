Даже губка не пригодится: как вымыть блендер за считанные секунды

Простая последовательность действий помогает быстро очистить блендер от загрязнений

Блендер — настоящий помощник на кухне. С помощью него можно измельчить любые продукты, приготовить соусы, соки или коктейли. Но, как и в случае с другой посудой — блендер подвержен сильным загрязнениям. И если чашу можно вымыть практически без проблем, если не считать труднодоступные места, то очистка острых ножей требует особой осторожности.

Но есть один способ очень быстро убрать даже застарелые загрязнения. Несмотря на его простоту, немногие пользуются этим лайфхаком.

Как очистить блендер

После измельчения продуктов или приготовления блюда налейте в чашу блендера горячую воду. Жидкость должна заполнить половину чаши.

Добавьте несколько капель средства для мытья посуды и пару капель сока лимона. В случае очень сильного загрязнения добавляем еще столовую ложку уксуса и чайную ложку соды.

После этого погрузите насадку в чашу, в случае со стационарным — закройте крышку и включите блендер на высокой мощности на несколько секунд.

После этого вылейте содержимое в раковину, а чашу блендера и ножи сполосните прохладной водой.

При необходимости повторите действия и дайте деталям блендера высохнуть.

Ранее "Телеграф" делился хитростью, которая поможет очень быстро убрать в ванной.