Если варенье не густеет: простые лайфхаки

Рассказываем, как с этим справиться

Готовя вкусное варенье из черешен или другую заготовку, кулинары часто замечают, что варенье не густеет в определенный срок. Рассказываем, с чем это связано и как исправить.

Плотность варенья зависит от нескольких факторов. Об этом рассказывает " РБК-Украина ".

Что делает варенье густым

Варенье можно приготовить практически из любых фруктов и ягод. Крыжовник, бананы, сливы, груши, айва, персики, ежевика, цитрусовые и яблоки содержат много пектина, что является натуральным загустителем. Значительно меньше его в малине, землянике, черешне и клубнике.

Подготовка

Прежде чем варить варенье, ягоды нужно подготовить. Чистое и сухое сырье следует посыпать сахаром и дождаться, пока они пустят сок. Только тогда они будут готовы к варке.

Слишком жидким вареньем может быть, если подготовить ягоды и фрукты неправильно. Мелкие плоды (такие как малина и ежевика) не нуждаются в резке. Следует нарезать яблоки, груши и персики. Впрочем, если кусочки будут слишком мелкие, то при варке они пустят весь сок и вместо варенья вы получите жидкую кашицу.

Через сколько времени варенье загустеет

Всё зависит от желаемой консистенции. Важно внимательно следить за вареньем, постоянно перемешивать. Быстрому загустению варенья способствует также понижение температуры во время варки.

Как загустить жидкое варенье

Сделать варенье погуще помогут и специальные добавки. К примеру, пектин. Он позволит повысить густоту и при этом сохранить целыми кусочки, дольки фруктов или ягоды. Добавляют его из расчета 10-15 г на 1 кг фруктов.

Для сгущения варенья используются такие добавки как крахмал, желатин, агар-агар, мука и манная крупа. Использовать загустители следует в соответствии с рекомендациями.

Также должно было сварить хорошее варенье. Чтобы оно стояло, нужно его еще и правильно закрыть и позаботиться о стерилизации.