Гениальная самодельная ловушка решит проблему с мухами в доме: незаменимый летний лайфхак

Жара приводит в наши жилища нежелательных гостей – мух

Летом в домах появляется больше непрошеных гостей – насекомых, включая надоедливых комаров и вездесущих мух. Бороться с вредителями магазинными спреями не всегда эффектно, лучше сэкономить деньги и сделать приманку для мух своими руками.

Чтобы избавиться от мух в доме, изготовьте гениальную самодельную ловушки из подручных материалов. Лайфхаком делится издание The Sun.

Мух в доме привлекает разлагающаяся органики, к примеру, остатки пищи в мусорных контейнерах. Тогда как плодовые мушки слетаются на сладкие газированные напитки, алкоголь и перезрелые фрукты. Решить проблему с насекомыми просто, вы обойдетесь без дорогих магазинных репеллентов.

Ловушка для мух своими руками

Простой способ избавиться от мух – ловушка из пластиковой бутылки. Для этого разрежьте тару пополам, нижняя половина должна быть немного длиннее верхней. Затем снимите крышку с бутылки и наполните дно водой. Далее вставьте верхнюю часть вверх дном в нижнюю половину бутылки, придав форму такой себе воронки.

После этого нанесите немного сладкой жидкости (газировки, меда, сиропа) вокруг горлышка бутылки, чтобы привлечь вредителей. Проделайте два отверстия в верхней части бутылки, прикрепите веревку и повесьте приманку там, где чаще видите мух в доме.

Какую бы сладкую приманку вы ни выбрали, мухи почувствуют ее запах и устремятся прямо к вашему самодельному приспособлению. Как только вредителе окажутся внутри, они попадут в ловушку: из-за мокрых крыльев не смогут лететь и вернуться в узкое отверстие, в результате застрянут.

Ловушка для мух из бутылки. Фото: The Sun

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах борьбы с мухами в доме летом. Справиться с нежелательными насекомыми можно без химикатов.