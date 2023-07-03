Как убрать неприятный запах секонд-хенда с одежды: понадобится всего пара подручных средств

Сразу после покупки надевать одежду нельзя

В последние годы секонд-хенд стал пользоваться большой популярностью, ведь там можно найти по дешевым ценам брендовые стильные вещи. Однако одежду в секонд-хендах обрабатывают формалином и паром, поэтому после покупки ее надевать нельзя. Как минимум желательно избавиться от специфического запаха.

Сделать это можно в домашних условиях, применяя всего несколько подручных средств, которые эффективно помогут устранить проблему. Детальнее об этом рассказали в материале Life.fakty.

Как вывести запах секонд-хенда с вещей

Если запах не сильный, то можно попробовать самый простой метод — постирать вещь с двойным ополаскиванием бельевым кондиционером. Просто используйте двойную порцию порошка и при стирке выбирайте максимально высокую температуру, но учитывайте материал изделия. Если запах сильный, тогда стоит оставить одежду на сутки в воде, добавив двойную порцию ополаскивателя, а после закинуть вещь в стирку.

Также эксперты советуют применить нашатырный спирт. Просто возьмите 25 мл 10-процентного средства и разбавьте в 5 литрах воды. Добавьте туда одежду и пусть она полежит в растворе несколько часов. После этого вещь нужно постирать обычным способом.

Еще можно сделать раствор из укуса, соли и соды. Возьмите 100 мл соды, 100 мл уксуса и 60 г соли и разбавьте в 10 л горячей воды. Оставьте в нем одежду, купленную в секонд-хенде на 8 часов. После этого постирайте в машинку, используя большое количество ополаскивателя.

"Телеграф" писал ранее, какая температура при стирке считается идеальной. Хозяйкам рекомендуют придерживаться несколько правил.