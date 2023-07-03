Чайник прослужит намного дольше: каким подручным продуктом очистить накипь

Ваши напитки будут вкуснее, если убрать известковые отложения из чайника

Чайник – один из бытовых приборов, которыми мы пользуемся ежедневно и неоднократно. Внутри него может оседать известковый налет. Избавиться от накипи можно просто, даже не используя магазинные средства.

Чтобы очистить чайник от налета, проделайте простой лайфхак с подручным продуктом. Об этом рассказывает Express.

Если регулярно чистить чайник от накипи, то вы устраните любой странный привкус, а еще продлите срок службы вашего прибора. К тому же, что для удаления известкового налета потребуются доступные продукты: столовый уксус или лимонная кислота, а также вода.

Как очистить чайник от накипи? Сначала протрите внешнюю поверхностью прибора, предварительно отключив от сети. После снова включите чайник, наполните его водой до отметки три четверти на индикаторе.

Добавьте в прибор немного уксуса или лимонной кислоты, долейте воду до верхней отметки. Включите чайник и доведите смесь до кипения. После этого отключите прибор от сети и оставьте раствор в чайнике на несколько часов.

Затем вылейте раствор и тщательно промойте внутреннюю часть чайника. Наполните прибор чистой водой и снова вскипятите. Наконец, опорожните чайник, промойте водой – очистка завершена.

От налета страдает не только чайник, а и краны на кухнях и в ванных комнатах. "Телеграф" писал ранее, какая хитрость поможет отмыть смеситель до блеска.