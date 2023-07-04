Избавляемся от ржавчины в ванной: понадобятся всего два копеечных средства

Ржавчина – явление естественное, но неприятное

Необходимо следить за тем, чтобы в ванной комнате было чисто и свежо, а для этого можно использовать различные хитрости. Но одной из самых распространенных проблем является образование налета и ржавчины на ванне. И решать эту проблему следует безотлагательно.

Эксперты в материале Glavred рассказали, как вернуть ей белоснежный вид, не прибегая к дорогостоящим средствам. И оказалось, что варианты существуют, при этом вы потратите минимум усилий и средств.

Как избавиться от ржавчины в ванной

В первую очередь, следует знать, что ржавчина возникает из-за солей железа, которые содержатся в воде, а причиной подтекания могут быть старые трубы. Поэтому необходимо решить проблему, чтобы ржавчина не появлялась раз за разом.

Чтобы избавиться от некрасивых пятен, следует взять перекись водорода, которую, пожалуй, можно найти в каждом доме. Смешайте 50 г средства с 150 мг нашатыря в литровой банке, оставьте на 10-15 минут, чтобы произошла необходимая реакция.

Далее в полученном растворе смочите губку и тщательно нанесите на всю поверхность ванны. Особое внимание нужно уделить местам с пятнами ржавчины. Смойте средство спустя 20-30 минут теплой проточной водой. Если пятно старое, то можно повторить процедуру, чтобы эффект был сильнее.

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