Зачем класть в холодильник сырые макароны: полезный лайфхак

Это может стать решением распространенной проблемы

Мы рассказывали о том, как ускорить подъем теста. Для этого пригодятся сырые макаронры. Но на кухне для них есть еще одно применение, не связанное с варкой.

Как известно, сухие макаронные изделия следует хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте, таком как кухонные шкафчики. Но иногда сырые макароны следует положить в холодильник, пишет Pixelinform.

На полочку в холодильник следует класть не всю пачку. Достаточно 2-3 трубочек.

Зачем это делают

Понятно, что в этом случае не есть цель сохранить или обработать макароны. Сухой продукт, лежащий на полочке, выполняет роль сорбента. Макаронные рожки, спиральки или перья впитывают лишнюю влагу, которая мешает длительному хранению многих продуктов.

Больше всего это касается творога. Если рядом с ним лежат несколько макарон, то сырный продукт будет долго сохранять свежесть.

Так в течение длительного времени сыр не затвердеет, не покроется корочкой и плесенью. Кроме того, можно рассчитывать на длительное сохранение у продукта яркого вкуса. Больше можно узнать из нашего материала о том, как правильно хранить сыр.