Зачем опытные хозяйки наливают уксус в шампунь: хитрость

Эта смесь способна упростить вашу уборку в два раза

Унитазы, раковины и ванны необязательно требуют дорогостоящих химических средств. Опытные хозяйки знают, как достичь блестящего результата, используя простой и экономичный раствор.

Об этом пишет ukr.media. Описанный ниже способ превзойдет ваши ожидания от чистоты ванной комнаты. Вы сможете осуществить его, используя доступные ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Рецепт приготовления чистящего средства для сантехники

Возьмите пульверизатор и несколько простых компонентов: уксус и шампунь или ополаскиватель. Особенно важно, чтобы шампунь содержал силиконы, так как они помогут придать поверхности блеск. Затем возьмите пустую емкость с пульверизатором и налейте в нее уксус. После этого добавьте 50 мл шампуня или ополаскивателя. Обязательно хорошо встряхните емкость с раствором, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Распылите приготовленный раствор на поверхности любой сантехники, равномерно покрывая все загрязнения и известковый налет. Оставьте его на поверхности на 20 минут. Спустя время возьмите влажную губку или тряпку и аккуратно протрите поверхности сантехники. Вы увидите, что вся грязь и налеты легко удаляются, оставляя за собой блестящую чистоту.

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