Больше никак дыр в ваших вещах: какие два запаха отпугнут моль
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Справиться с насекомым можно без химических средство против моли, а лишь используя натуральные альтернативы
Насекомые, включая вездесущих мух, комаров и моль, могут стать в доме настоящее проблемой. Однако не спешите покупать дорогие репелленты в магазинах, найдется более эффективная альтернатива, к тому же полностью натуральная.
Чтобы избавиться от моли в доме, используйте определенные запахи, которые ненавидят эти вредители. Об этом рассказывает издание Express.
Моль – неприятное насекомое, которое может испортить одежду, текстильные элементы интерьера и другие вещи в доме. Справиться с мотыльками не всегда просто, но есть два наиболее эффективных запаха для их отпугивания.
Так, эфирные масла, такие как лаванда и кедр, могут помочь предотвратить откладывание яиц молью. Эти эфирные масла — отличные сдерживающие факторы для вредителя, для этого следует использовать их в ящиках и шкафах.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах борьбы с молью в доме. Оказывается, замечательное средство в этом вопросе – лавровый лист. Тогда как избавиться от пищевой моли на кухни помогут другие натуральные репелленты – гвоздика или чеснок.