Как заточить нож за 5 минут, если нет точилки: на помощь придут подручные средства

После частого использования даже самый острый нож теряет свои характеристики

Чтобы на кухне было комфортно и приятно работать, нужно позаботиться о том, чтобы все кухонные принадлежности были в надлежащем состоянии, в частности ножи. Этим предметом мы пользуемся очень часто, поэтому нужно следить, чтобы он был заточен.

Эксперты напоминают, что острый нож делает процесс приготовления пищи не только удобным, но и безопасным, потому что меньше соскальзывает и более эффективно работает. Но что делать, если дома нет точилки? В таких ситуациях спасут лайфхаки, о которых рассказано в материале Sante Plus.

Как заточить ножи без точилки

Возьмите другой нож

Чтобы привести кухонный инструмент в порядок, возьмите в одну руку тупым краем вверх тот нож, которым будете затачивать, а во вторую руку — затупившийся нож и потрите его лезвие о тупой край под углом 30 градусов. Несколько раз проведите так лезвием туда-сюда и вы сможете эффективно дальше с ним работать.

Пилочка для ногтей

На помощь может прийти и жесткая пилочка для ногтей. Положите ее на плоскую поверхность и проведите по ней затупившимся ножом. Спустя пару минут инструмент должен стать более острым. Но только не стоит тереть сильно, чтобы не повредить ни один, ни второй предмет.

Керамическая посуда

Еще один быстрый вариант, который поможет заточить нож. Возьмите керамическую посуду, переверните ее вверх дном и попробуйте заострить нож с помощью кромки, которая у такой посуды достаточно шершавая и весьма крепкая.

"Телеграф" писал ранее, как с помощью подручных средств можно наточить терку. Всего за пару минут ваш кухонный предмет станет готов к работе.