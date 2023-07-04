Для чего нужны силиконовые лямки на одеже: не все знают правильный ответ

Не спешите срезать и выбрасывать лямки

На некоторых видах одежды можно заметить пришитые силиконовые лямки, настоящее предназначение которых не всем понятно и известно. Такие лямки, прежде всего, нужны для решения практичных задач упрощения жизни.

Тонкие силиконовые лямки обычно пришивают к топам с глубоким декольте или большим вырезом на спине. В этом случае они необходимы для того, чтобы вешать одежду на плечики и надежно ее на них фиксировать. Достаточно накинуть петли на крючок, и ткань не будет спадать с плечиков.

Но есть и еще одна функция у этих лямок. Они предотвращают деформацию ткани. Благодаря этим лямкам плечевые швы и горловина не растягиваются.

Некоторые женщины нашли хитрое применение силиконовой лямке. Если ее пристегнуть к бюстгальтеру, этот элемент нижнего белья не попадет на всеобщее обозрение.

Поэтому не стоит торопиться и сразу же после покупки срезать и выбрасывать лямку.

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