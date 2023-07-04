Как отмыть обои и не испортить их: используйте эти средства

Обои нуждаются в регулярной очистке, но делать это нужно осторожно

Уборка дома — это задача, требующая внимания к каждой детали, включая очистку менее заметных поверхностей, таких как обои. Часто недооценивается важность содержания этих поверхностей в чистоте, что со временем может привести к накоплению микробов и пыли.

Если стены оклеены обоями, очень важно знать, как их очистить, не повредив и не испортив внешний вид. К счастью, существуют эффективные приемы очистки, которые позволят дольше сохранить обои в идеальном состоянии.

Советы, как эффективно очистить обои

Определите тип обоев. Перед тем, как приступить к чистке, убедитесь, что вы знаете, какой у вас тип обоев. В данном случае речь пойдет о виниле, который является самым распространенным и прочным. Они водонепроницаемы и моются, что делает их идеальными даже для кухни и ванной.

Удаление пыли. Перед нанесением любого чистящего средства удалите пыль с поверхности обоев с помощью тряпки из мягкой ткани или из микрофибры.

Аккуратная очистка. Для удаления легких пятен и следов используйте ткань или губку, смоченную теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла. Осторожными круговыми движениями очистите поверхность, не применяя слишком сильного давления.

Удаление стойких пятен. Если вы обнаружите пятна, которые трудно удалить, вы можете попробовать мягкую щетку или мягкий ластик. Слегка надавите и осторожно потрите пятно, пока оно не исчезнет.

Правильная сушка. После очистки обязательно протрите обои чистой сухой тканью. Не оставляйте их слишком влажными, так как это может повредить бумагу. При необходимости используйте вентилятор или откройте окна, чтобы ускорить процесс высыхания.

Дополнительные рекомендации

Перед очисткой проверьте средства на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что метод очистки не повредит обои и не обесцветит их.

Избегайте абразивных средств. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность обоев. Выбирайте нейтральное мыло и мягкие моющие средства.

Используйте щетки и губки с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать и не повредить обои.

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