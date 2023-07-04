Секретные места для "заначки": где в квартире надежнее всего спрятать деньги

Точно не стоит прятать деньги под матрас, в книги или бачок унитаза

Деньги — это ресурс, необходимый нам для получения жизненно важных услуг и задач, поэтому нужно делать максимально все, чтобы побольше привлечь их в нашу жизнь, а также уберечь, если неожиданно нагрянут воры. Особенно к этому предостережению нужно прислушаться тем, кто хранит дома большие суммы.

Часто люди хранят средства в тех местах, о которых злоумышленникам давно известно, поэтому к выбору тайника нужно подходить грамотно. Эксперты в материале Idea.24tv предложили несколько вариантов, где можно надежно спрятать ото всех свои купюры.

Где лучше всего прятать деньги

Кухня

Трюки с баночками лучше не повторять, воры давно об этом знают, но кухня — то место, где есть множество ящиков и полочек, под которыми можно спрятать деньги. Например, положите средства в конверт, а его приклейте ко дну ящика или засуньте в угол, к которому будет сложно дотянуться.

Домики для домашних животных

Купюры можно положить в пакетик или пергамент, а потом спрятать в домике для домашних питомцев, например, в собачей лежанке, будке, клетке хомяка. Грабители в последнюю очередь будут осматривать такие предметы.

Холодильник/морозильная камера

Положите деньги в пакет, оберните фольгой и отправьте в непрозрачный контейнер для еды в холодильнике или даже морозильной камере. Времени на то, чтобы найти такую "заначку" потребуется много, так что вряд ли воры будут тратить на это свои драгоценные минуты.

Старая обувь

Деньги положите в пакетик, а затем в спортивную старую обувь. Ее можно также убрать в шкаф, чтобы не привлекала внимание. Вероятность того, что грабители начнут перебирать всю обувь в поисках "заначки" низкая, особенно, если обуви у вас много.

Клубок ниток

Еще один хороший тайник — нитки или шерстяной клубок. Купюры нужно скрутить, а сверху замотать их шерстяными нитками в виде круглого мотка. Хранить следует с принадлежностями для кройки и шитья.

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