Как избавиться от надоедливой мошкары на отдыхе: лайфхаки, о которых мало кто знает

Спасти отдых можно подручными средствами

В теплое время года во время отдыха на природе проблемой становятся не только комары, но и мошки. Они садятся на еду, лезут в глаза, нос, рот или просто роем летают вокруг. Но есть простые способы от них избавиться.

На портале Useti дали несколько советов, которые помогут отпугнуть насекомых и не испортить впечатление от отдыха. Для этого понадобятся простые и доступные средства.

Муравьиная кислота

Этот препарат можно купить в аптеке, но если вы находитесь в лесу, то можете самостоятельно добыть ее. Для этого нужно расстелить кусочек ткани на муравейник, а через час он уже пропитается муравьиной кислотой. Чтобы избавиться от мошек, просто протирайте кожу этой тканью.

Камфора

Также на отдых лучше взять с собой камфору. Достаточно положить ее в банку и подогреть на огне. Камфора выделяет запах, который отпугивает не только мошек, но и комаров.

Сушеная трава

Чтобы избавиться от мошек, подойдет не любая трава, а пыжма, ромашка или полынь. Достаточно бросить ее в костер на этапе его разведения, чтобы насекомые облетали вас стороной.

Шишки и хвоя

Если вы находитесь в лесу, то раздобыть шишки или хвою не составит труда. Вскипятите воду с добавлением еловых или сосновых шишек, и тогда насекомые вас не побеспокоят.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как привлечь насекомых на участок. Без некоторых из них урожая может и не быть, поэтому важно, чтобы растения вовремя опылялись.