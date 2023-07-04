Как избавиться от надоедливой мошкары на отдыхе: лайфхаки, о которых мало кто знает
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Спасти отдых можно подручными средствами
В теплое время года во время отдыха на природе проблемой становятся не только комары, но и мошки. Они садятся на еду, лезут в глаза, нос, рот или просто роем летают вокруг. Но есть простые способы от них избавиться.
На портале Useti дали несколько советов, которые помогут отпугнуть насекомых и не испортить впечатление от отдыха. Для этого понадобятся простые и доступные средства.
Муравьиная кислота
Этот препарат можно купить в аптеке, но если вы находитесь в лесу, то можете самостоятельно добыть ее. Для этого нужно расстелить кусочек ткани на муравейник, а через час он уже пропитается муравьиной кислотой. Чтобы избавиться от мошек, просто протирайте кожу этой тканью.
Камфора
Также на отдых лучше взять с собой камфору. Достаточно положить ее в банку и подогреть на огне. Камфора выделяет запах, который отпугивает не только мошек, но и комаров.
Сушеная трава
Чтобы избавиться от мошек, подойдет не любая трава, а пыжма, ромашка или полынь. Достаточно бросить ее в костер на этапе его разведения, чтобы насекомые облетали вас стороной.
Шишки и хвоя
Если вы находитесь в лесу, то раздобыть шишки или хвою не составит труда. Вскипятите воду с добавлением еловых или сосновых шишек, и тогда насекомые вас не побеспокоят.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как привлечь насекомых на участок. Без некоторых из них урожая может и не быть, поэтому важно, чтобы растения вовремя опылялись.