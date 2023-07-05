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Никакой ангины и отравления: тонкости правильного выбора мороженого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Наслаждайтесь вкусным мороженым без вреда для здоровья!
Наслаждайтесь вкусным мороженым без вреда для здоровья!. Фото comments.ua

Советы помогут вам выбрать хороший десерт

Летняя пора – время не только солнца и пляжа, а прежде всего вкусного мороженого. Сейчас его продают везде и в таком количестве, что глаза разбегаются. Главное – правильно выбрать любимый вкус.

Однако следует помнить, что неправильный выбор мороженого – это не только ангина или простуда. Нередки случаи и отравления после употребления десерта. Чтобы этого не случилось, вместе с "Їсти" расскажем, на что стоит обращать внимание при выборе мороженого.

Как выбрать качественное мороженое

В качественном мороженом содержание молочного жира всегда больше растительного. Растительный жир – это дешевое сырье, которое само по себе не слишком вредно, но вместе с ароматизаторами и консервантами может представлять опасность для организма, особенно детского.

Чаще всего для изготовления мороженого используют пальмовое масло – оно замедляет обмен веществ и способствует образованию жировой ткани и холестериновых бляшек. Если же на упаковке о пальмовом масле информации не нашлось, однако на языке после употребления такого мороженого остается неприятное послевкусие и ощущение налета – производитель просто не захотел указать правду об ингредиентах.

Оцените вкус мороженого, обратите внимание на запах. Оставьте кусочек в стакане и понаблюдайте, как тает мороженое: если это пышная густая пенка, то в мороженом больше именно молочного жира. Такое мороженое можно смело покупать. Если же оно превращается в мутноватую субстанцию – в десерте преобладают растительные жиры.

Вафельные стаканчики, особенно рожки из сдобного теста – калорийные. Если вы приобретаете мороженое на вес, то в таких стаканчиках могут содержаться ароматизаторы, консерванты и красители. Поэтому мороженое в вафельных стаканчиках старайтесь покупать в исключительных случаях.

Кроме вкусовых добавок, в магазинном мороженом встречаются еще и консерванты. Некоторые из них не несут вреда для организма, а некоторые могут повредить. Поэтому тщательно изучайте информацию на упаковке и предварительно ознакомьтесь со списком наиболее вредных консервантов, часто встречающихся в пищевых продуктах с буквой "Е".

В составе правильного мороженого должно быть только молоко, сливки, сахар, ваниль. Конечно, в магазинных вариантах такое сочетание составляющих встретить не просто затруднительно, но и нереально.

Именно поэтому лучше готовить любимый десерт дома. Оно получится у вас не только вкусным, но и полезным. Для разнообразия вкуса можно использовать разные добавки.

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