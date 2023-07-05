О вони в машине забудете навсегда: как избавиться от запаха дыма в салоне

Есть много способов решить проблему самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов

Стойкий запах дыма делает нахождение в авто невыносимым. Вывести табачный дым с одежды достаточно просто — ее нужно постирать с добавлением подручных средств. А вот выветрить неприятный запах, который въелся в оббивку — сложная, но выполнимая задача.

Лучший способ избавиться от запаха дыма в машине — начать с надлежащего проветривания, а затем начать чистить как можно больше элементов в машине, пока запах не исчезнет.

Как вывести запах дыма в авто

Включите кондиционер

Если в вашем автомобиле есть опция циркуляции воздуха, обязательно включите ее. Как только вы почувствуете запах дыма, включите систему кондиционирования автомобиля с включенной циркуляцией, чтобы начать очищать воздух и отфильтровывать часть дыма.

Проветрите автомобиль

В теплый и ветреный день проветрите автомобиль, открыв все двери или хотя бы опустив все окна. Ветер поможет выдуть дым из вашего автомобиля, в то же время принеся немного свежего воздуха. Дайте машине проветриться хотя бы несколько часов. Вы даже можете включить кондиционер на некоторое время, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха в системе.

Очистите обивку и коврики

Обивка в вашем автомобиле будет удерживать запахи. Поэтому это первое место в авто, которое нужно тщательно вычистить. С помощью ручного пылесоса почистите обивку. После уборки пылесосом опорожните фильтр и попробуйте еще раз обработать сиденья, чтобы удалить весь дым, который можно вытянуть с оббивки.

Затем посыпьте пищевой содой обивку и коврики в авто. Оставьте на полчаса, прежде чем убрать излишки пылесосом или мокрым полотенцем.

Используйте чистящее средство для кожи

Если в вашем авто кожаный салон, вы должны соблюдать особую осторожность при его чистке. Чистящее средство для кожаной обивки — лучший способ удалить вонь и пятна с кожаных деталей. Не используйте чистящие средства, не предназначенные специально для кожаной обивки, чтобы не повредить материал.

Если запах дыма, с которым вы боретесь, довольно резкий (например, воздействие лесного пожара или длительное воздействие сигаретного дыма), вам, возможно, придется использовать более интенсивные методы очистки для устранения запахов.

Используйте пароочиститель

Чистка салона автомобиля пылесосом — важный шаг, поэтому не пропускайте его. Но при желании и при сильных загрязнениях лучше использовать пароочиститель.

Очистите все поверхности в салоне

Вам придется очистить все — от приборной панели и окон до половиц и крыши. Лучший способ избавиться от запаха дыма — очистить поверхности, на которых он задерживается. Используйте универсальное чистящее средство и средство для мытья стекол с освежающим ароматом, чтобы удалить остатки дыма и оставить приятный запах. Вы также можете использовать белый уксус, чтобы нейтрализовать запах дыма.

Оставьте кофейную гущу в машине

Оставьте чашку кофейной гущи в контейнере в автомобиле на ночь или даже на сутки. Неприятные запахи будут нейтрализованы, вместо этого салон будет наполнен ароматом кофе.

Используйте активированный уголь

Активированный уголь творит чудеса, когда дело доходит до поглощения запахов. Это не быстрое решение, но со временем оно улучшит качество воздуха в авто. Добавьте активированный уголь в контейнер с перфорированной крышкой или закройте контейнер полиэтиленовой пленкой или алюминиевой фольгой и проделайте несколько небольших отверстий, чтобы нейтрализовать запахи и поглотить запах дыма. Оставьте уголь в салоне на пару дней.

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