Больше никаких неприятных запахов: что положить в холодильник, чтобы ароматизировать его

Отличные союзники в борьбе с неприятными ароматами

Уезжаете из дома и хотите избежать разочарований и сюрпризов по возвращении домой в виде неприятных запахов из холодильника? Воспользуйтесь одним из этих советов, чтобы ароматизировать его.

Есть некоторые продукты, которые вы можете положить в холодильник, чтобы избежать неприятного запаха, пишет santeplus. Ничего сверхъестественного и очень дорогого — уксус, цитрус и кофе.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Уксус

Этот экологически чистый и натуральный продукт поглощает даже самые стойкие запахи. Поставьте чашку, полную уксуса, в холодильник и дайте ему подействовать. Отлично подходит для глубокой очистки холодильника.

Кофейная гуща

Этот трюк используется реже, но все же эффективен! Богатая питательными веществами кофейная гуща является эффективным дезодорантом для устранения неприятных запахов из холодильника. Все, что вам нужно сделать, это наполнить блюдце или чашку сухой кофейной гущей и поставить в холодильник.

Цитрусовый сок

Среди лучших средств против запаха — цитрусовый сок. Он идеально подходит для ароматизации и рассеивания зловония. Для гарантированного эффекта просто процедите сок лимона или крупного апельсина и налейте его в стакан или чашку. Затем поместите его в холодильник так, чтобы он мог распространиться практически в любом месте.

А вот избавиться от неприятного запаха в туалете вам поможет пенка для бритья. Оказывается, это прекрасный помощник при мытье унитаза.