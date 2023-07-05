Полотенца будут пахнуть потрясающе: с какими двумя подручными средствами их постирать

Кондиционер белья при стирке полотенец лучше заменить на подручную альтернативу

После нескольких стирок полотенца теряют мягкость и становятся более жесткими, а еще нередко появляется неприятный запах. Однако есть простой способ избавиться от вони, если постирать полотенца с двумя подручными средства.

Полотенца после стирки будут пахнуть потрясающе, всего лишь нужно заменить кондиционер для белья на одну альтернативу. Действенным лайфхаком поделилось издание Express.

Если полотенце хотя бы один раз не высохло полностью, долго оставалось влажным и мокрым по каким-то причинам, то ту же возникает запах затхлости и плесени. К счастью, его с легкостью можно устранить с помощью обычного столового уксуса и пищевой соды. А вот без дорогостоящих бытовых средств из магазина вы обойтись.

С чем постирать полотенца, чтобы они не воняли? Вместо смягчителя ткани или кондиционера для белья добавьте при стирке по одному мерному стакану уксуса и пищевой соды. Средства залейте и засыпьте в отсек стиральной машины, обычно используемый для ополаскивателя. После стирки изделия станут пушистыми и будут источать приятный аромат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство нельзя использовать при стирке полотенец. Из-за этого продукта ткань становится колючей.