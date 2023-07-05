Запретный ингредиент: что нельзя добавлять в банки для огурцов

Кулинары часто этим грешат

Популярная заготовка на зиму – консервированные огурцы. Но часто овощи в банке при хранении становятся мягкими.

Оказывается, это происходит только через один ингредиент. Если отказаться от его использования, зеленцы получатся очень хрустящими и, конечно, вкусными. Pixelinform рассказывает, что нельзя класть в банке. Оказывается, главная ошибка состоит в слишком большом количестве чеснока.

Разумеется, совсем без этого острого овоща обойтись не удастся, ведь вкус заготовок во многом зависит от того, есть ли чеснок в рецепте. Но переборщивать с этим компонентом точно не стоит, ведь он способен сделать консервированные огурцы мягкими.

Так сколько же класть чеснока, чтобы количество было оптимальным? Опытные кулинары сходятся во мнении, что на банке объемом 3 литра достаточно одной чесночной дольки. А если вы хотите придать огурцам дополнительные упругость и хруст, закиньте к другим ингредиентам дубовые или смородиновые листья.

Теперь вы знаете как формировать компоненты для консервации огурцов. Также мы рассказывали о том, какие крышки выбрать для стерилизации.