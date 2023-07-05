Фантастический трюк очистит кухонную мойку до блеска: надо всего три подручных средства (видео)

Чтобы привести в порядок раковину, необязательно тратить деньги на дорогую бытовую химию

Чистота кухонной мойки очень важна для сохранения гигиены приготовления пищи. К тому же очистить раковину помогут подручные средства, которые точно найдутся в доме, нужно только правильно смешать их.

Чтобы очистить мойку до блеска, воспользуйтесь действенным лайфхаком. Весь секрет в том, чтобы приготовить домашнюю чистящую пасту, передает издание The Sun.

С помощью самодельного средства из трех ингредиентов вы сможете не только очистить раковину внутри, а и удалить любую грязь на отверстии, которое закрыто заглушкой. Все, что вам нужно, обычный столовый уксус, жидкость для мытья посуды и пищевая сода.

Сначала снимите колпачок со сливного отверстия в мойке, как показано в ролике. Влейте один стакан уксуса и соскребите весь жир и грязь. Можно использовать любую щетку, даже старую зубную, а лучше всего справится электрическая щетка. После этого смешайте до консистенции пасты жидкость для мытья посуды и пищевую соду. Протрите этим средством всю поверхность раковины.

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