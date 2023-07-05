Дешево, но эффективно: какие народные средства избавят от пота и неприятного запаха

Повышенная потливость – это большая проблема для многих людей

В жаркую погоду наш организм теряет много влаги, причиняя нам дискомфорт, поскольку потоотделение повышается, а отсюда возникает и неприятный запах. И даже не все средства эффективно помогают устранить проблему.

Но необязательно пользоваться только дезодорантами, эксперты в материале 1plus1 назвали несколько простых народных средств, которые помогут решить проблему и уже доказали свою эффективность.

Как избавиться от запаха пота

Сода

Универсальное средство, которое спасает в любой ситуации, даже от повышенного потоотделения. Возьмите одну чайную ложку соды и смешайте с небольшим количеством воды, чтобы образовалась пастообразная масса. Нанесите ее на чистую кожу под мышками и оставьте на 15 минут. Затем смойте теплой водой. Сода поможет избавить от неприятного запаха.

Лимонный сок

Возьмите на 150 мл воды около 50 мл лимонного сока, а также 5 капель эфирного масла чайного дерева. Полученный раствор нанесите под мышками, чтобы устранить запах пота и снизить процесс потоотделения.

Травяная ванна

Приготовьте раствор из одного стакана дубовой коры, одного стакана дягиля, 2 столовых ложек листьев грецкого ореха и мяты. Все эти ингредиенты залейте литром кипяченой воды и прокипятите 10 минут. После отвар нужно процедить и добавить в наполненную ванную. Для эффективности можно также капнуть несколько капель эфирного масла, например, эвкалипта или лаванды. Принимайте такую ванную в течение 20-30 минут 2 раза в неделю.

"Телеграф" писал ранее, как отстирать на одежде следы пота. Хозяйкам подсказали хитрый трюк, который быстро избавит от проблемы.