Будет как новая: как без особых затрат очистить белую подошву на кроссовках

При частой носке белая обувь быстро темнеет

Белая обувь смотрится красиво, стильно и свежо, особенно кроссовки, которые часто становятся неотъемлемой деталью летних образов, потому что очень удобные и универсальные. Однако при частой носке их подошва может потерять свою белизну и выглядеть непрезентабельно.

Но не стоит огорчаться, ведь можно попробовать вернуть подошве первозданный вид с помощью простых народных средств. Детальнее об этом рассказали эксперты в материале Glavred.

Как очистить белую подошву

Сода

Средство на все случаи жизни, которое поможет очистить подошву обуви от загрязнений. Для этого просто смешайте небольшое количество пищевой соды с водой, чтобы получилась пастообразная консистенция. Эту массу с помощью зубной щетки нанесите на подошву и прочистите загрязненные участки. После этого смойте раствор водой и отправьте обувь сушиться.

Лимонный сок

Возьмите немного свежевыжатого лимонного сока, нанесите на губку и протрите подошву кроссовок. Равномерно распределите сок по поверхности и оставьте под солнечными лучами на несколько часов. Солнце поможет активизировать отбеливающие свойства продукта. После этого обувь стоит промыть водой.

Зубная паста

Нанесите небольшое количество зубной пасты на щетку и распределите по поверхности подошвы. Далее аккуратно прочистите загрязнения и пятна, проводя движения взад-вперед по кругу. После чистки ополосните обувь водой, чтобы удалить остатки средства.

"Телеграф" писал ранее, как правильно чистить белую обувь. Эксперты поделились недорогими, но действенными способами.