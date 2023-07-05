Хитрость с сырыми макаронами избавит от распространенной проблемы: просто покладите их в холодильник

Сырым макаронам нашли интересное применение

Макаронные изделия разнообразной формы и размеров п правилам нужно хранить в сухом темном месте. Кухонный шкафчик идеально для этого подходит. Но хранение нескольких макаронин в холодильнике будет полезно для других продуктов.

Дело в том, что благодаря своим качествам макаронные изделия будут действовать как сорбент и натуральный поглотитель влаги.

Если положить несколько макаронин рядом с сыром, они будут впитывать лишнюю влагу и тем самым сохранять свежесть молочного продукта в течение длительного времени. Сыр не будет затвердевать и на нем не будет образовываться корочка из плесени.

Похожий эффект будет проявляться и с другими продуктами питания, которым влага совсем не идет на пользу. Благодаря этой хитрости можно подольше сохранять вкусовые качества различных продуктов.

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