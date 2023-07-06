Не только в салат: 5 удивительных способов использования майонеза

Лайфхаки, которые помогут не только в кулинарии

Майонез — один из соусов, которые в большинстве семей всегда есть в холодильнике. Это идеальная основа для множества заправок, а также отличное дополнение к бутерброду или салату. Майонез используется даже для приготовления вкусных сладостей!

Мы привыкли использовать его для приготовления салатов. Но существует еще несколько способов, где использование майонеза приведет к отличным результатам. Вместе с "Главредом" расскажем о них.

Как можно использовать майонез

Для удаления пятен краски. Нанесите немного майонеза на пятно от краски до того, как краска высохнет и затвердеет. Масло в майонезе притягивает масло в краске — это означает, что вы можете легко удалить краску и майонез обычной тряпкой.

Вместо яиц для приготовления шницелей. Просто нанесите тонкий слой майонеза на обе стороны шницеля, а затем добавьте панировочные сухари. Вы не почувствуете разницу!

Майонез можно использовать как маску для волос для увлажнения и красивого блеска. В небольшую миску насыпьте пару столовых ложек майонеза и добавьте чайную ложку ванильного экстракта. Нанесите смесь на сухие, немытые волосы и оставьте на 20 минут. После просто вымойте волосы шампунем и еще раз ополосните их холодной водой.

Многие флористы используют майонез для ухода за растениями. Очистите листья ваших растений мягким мылом и небольшим количеством воды, а затем нанесите немного майонеза на бумажное полотенце. Натрите майонезом верхушки листьев, и они будут выглядеть красивыми и здоровыми в течение нескольких недель.

Заправка отлично борется со скрипом дверей. Почистите петли и нанесите на них немного майонеза. Удалите лишние кусочки майонеза и ваша дверь больше не будет скрипеть!

Кстати, майонез можно приготовить из яблок. Это отличная альтернатива покупному соусу!