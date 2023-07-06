Вместо холодильника – крапива: как сохранить мясо в жару

Интересные и рабочие способы

Мы рассказывали, как правильно варить яйца. Теперь делимся секретами хранения мяса без холодильника.

Хранение пищи – особенно актуальная летом проблема. А мясо — один из скоропортящихся продуктов. "Советница" рассказывает, что делать, если нужно без холодильника сохранить свежесть сырого мяса.

Листья крапивы

2–3 дня будете иметь свежее мясо, укутав и переложив его свежими листьями крапивы. Затем следует замотать во влажное полотенце и положить в эмалированную посуду. Крапиву можно заменить листьями орехового дерева, хрена, полыни.

Маринад

Если нет холодильника, замаринуйте мясо. Свеже можно хранить 2–3 дня, завернув в полотняную салфетку, смоченную уксусом, и положив в прохладное место. Или натерев лимонным соком и поставив в стеклянной или эмалированной посуде в прохладное место. Хорошо хранится мясо в насыщенном растворе соли. Можно нарезать его шашлычными кусками, натереть солью, сложить в кастрюлю и поставить в прохладу.

Салициловая кислота

Также свежее мясо можно сохранить несколько дней в холщовой салфетке, пропитанной раствором салициловой кислоты (чайная ложка на 0,5 л воды). Перед приготовлением тщательно промывают холодной водой. Фарш не храните более 10–12 часов. Готовые продукты из него лежат гораздо длиннее.

Другие способы

Мясные продукты хранят в колодце, подвесив на веревке. Можно залить мясо простоквашей, сывороткой, охлажденным молоком. Хорошо хранится в растопленном жире, что, застыв, будет предотвращать порчу. Для этого мясо смазывают жиром, заворачивают пергаментную бумагу и подвешивают в прохладном месте. Препятствуют порче мяса лук и чеснок.

Бывает, что мясо полежит в закрытом пакете и "задохнется". Тогда его следует промыть и замочить в растворе лимонного сока или столового уксуса. Также мы рассказывали, как правильно замораживать помидоры.