Прогоните из дома надоевших мух: как создать свечу, использовав всего один продукт

Иногда даже сетки на окнах не помогают от насекомых.

Мухи не только один из самых раздражающих видов насекомых, но и источник потенциальной опасности, потому что на лапках они переносят различные инфекции. Поэтому в летний период хочется максимально защитить свое жилище от незваных "гостей".

Однако не все химические средства помогают, да и эффект у них не продолжительный, поэтому стоит обратиться за помощью к полезным лайфхакам. В TikTok на странице aribasfoodmood поделились методом, который поможет быстро прогнать мух из дома.

Как избавиться от мух в доме

Вы можете самостоятельно создать свечу, которая не только избавит от насекомых, но и наполнит помещение приятным, освежающим ароматом. Возьмите всего один свежий лимон, сухую гвоздику (несколько штучек), зубочистки и мини-свечу.

Разрежьте лимон пополам, в каждую дольку вставьте по одной гвоздике, но только не сильно погружайте их в мякоть плода. Потом вставьте зубочистки, между ними положите миниатюрную свечу и сверху закрепите свою конструкцию второй половинкой лимона. Все, свеча готова!

как избавиться от мух в доме с помощью лимона

"Телеграф" писал ранее, какие запахи помогут отпугнуть моль. Эксперты рассказали, как это сделать без дорогостоящих специальных средств.